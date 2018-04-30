Nurgül Yeşilçay ekran için 7 kilo verdi!

Magazin - 30.04.2018 11:20

Romantik yemek!

Nurgül Yeşilçay ringlere döndü!

'IMDB'nin kraliçesi; Nurgül Yeşilçay

Nurgül Yeşilçay, Star TV’de başlayacak yarışma programı ‘Geleceğin Starı’ ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Programda jüri üyeliği yapacak olan Yeşilçay ekran için 7 kilo verdi. Sıkı bir diyete giren oyuncu ayrıca 2 aydır da kick boks yapıyor.Öte yandan Nurgül Yeşilçay yaptırdığı botokstan sonra pişman olmuştu. Bunun üzerine bu kez doğal ürünlere yöneldi. Cildine herhangi bir müdahale yaptırmak istemeyen oyuncu, köpekbalığı karaciğerinden elde edilen krem kullanmaya başladı.