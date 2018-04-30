Nurgül Yeşilçay ekran için 7 kilo verdi!

Ekrana dönmeye hazırlanan Nurgül Yeşilçay 7 kilo verdi.

Magazin - 30.04.2018 11:20
Nurgül Yeşilçay ekran için 7 kilo verdi!
Nurgül Yeşilçay, Star TV’de başlayacak yarışma programı ‘Geleceğin Starı’ ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Programda jüri üyeliği yapacak olan Yeşilçay ekran için 7 kilo verdi. Sıkı bir diyete giren oyuncu ayrıca 2 aydır da kick boks yapıyor.

Romantik yemek!

Romantik yemek!



Öte yandan Nurgül Yeşilçay yaptırdığı botokstan sonra pişman olmuştu. Bunun üzerine bu kez doğal ürünlere yöneldi. Cildine herhangi bir müdahale yaptırmak istemeyen oyuncu, köpekbalığı karaciğerinden elde edilen krem kullanmaya başladı.

Nurgül Yeşilçay ringlere döndü!

Nurgül Yeşilçay ringlere döndü!



'IMDB'nin kraliçesi; Nurgül Yeşilçay

'IMDB'nin kraliçesi; Nurgül Yeşilçay
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