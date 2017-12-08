Nur Yerlitaş sessizliğini bozdu!
Serkan Kaya 'Kara Gözlüm' adlı şarkısının klibinden Nur Yerlitaş'ı oynatmıştı ancak Yerlitaş'ın şehitler hakkındaki sözleri tepki alınca klipten çıkarmıştı. Demet Akalın ve Fatih Ürek'in de aralarında bulunduğu bir çok isim de Yerlitaş'ı takibi bırakmıştı. Nur Yerlitaş sessizliğini bozdu.
Magazin - 08.12.2017 11:19
'Kara Gözlüm' adlı şarkısına klip çeken Serkan Kaya, Nur Yerlitaş'ı da klibinde oynatmıştı. Fakat Yerlitaş'ın şehitlerimiz hakkındaki sözlerinden dolayı Serkan Kaya, ünlü modacıyı klibinden çıkarmıştı. Kaya, 80 bin TL daha harcayarak klibin yenisi çekti. Ayrıca Demet Akalın ve Fatih Ürek'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim de Nur Yerlitaş'ı takibi bıraktı.
Nur Yerlitaş'a bir şok daha!
Sessizliğini bozan Nur Yerlitaş sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Daha ne kadar kullanacaksınız beni? Basın toplantısında görüşürüz melekler... Yeter artık benim önceliğimde klip konusu yok... Hele beni takipten çıkaranlara sitemim de yok! Kaleminizi ADAM gibi kullanın. Artık söz Serkan Kaya da... Doğruyu o anlatsın."
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