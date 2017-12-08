Nur Yerlitaş sessizliğini bozdu!

Magazin - 08.12.2017 11:19

Nur Yerlitaş'a bir şok daha!

Demet Akalın-Nur Yerlitaş krizi büyüyor!

'Kara Gözlüm' adlı şarkısına klip çeken Serkan Kaya, Nur Yerlitaş'ı da klibinde oynatmıştı. Fakat Yerlitaş'ın şehitlerimiz hakkındaki sözlerinden dolayı Serkan Kaya, ünlü modacıyı klibinden çıkarmıştı. Kaya, 80 bin TL daha harcayarak klibin yenisi çekti. Ayrıca Demet Akalın ve Fatih Ürek'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim de Nur Yerlitaş'ı takibi bıraktı.Sessizliğini bozan Nur Yerlitaş sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:"Daha ne kadar kullanacaksınız beni? Basın toplantısında görüşürüz melekler... Yeter artık benim önceliğimde klip konusu yok... Hele beni takipten çıkaranlara sitemim de yok! Kaleminizi ADAM gibi kullanın. Artık söz Serkan Kaya da... Doğruyu o anlatsın."