Nur Yerlitaş kendisini savundu!
Nur Yerlitaş'ın savcılık sorgusunda, “Miyop rahatsızlığım nedeniyle yapılan yorumları görmedim" dediği öğrenildi.
Magazin - 12.12.2017 15:35
Nur Yerlitaş şehitler hakkında söylediği sözler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Tuğba Ekinci'nin yaptığı şikayet sonrası savcılık Yerlitaş'ı ifadeye çağırdı. Ünlü modacının ifadesinde “Miyop rahatsızlığım nedeniyle yapılan yorumları görmedim. Gözlüğüm yanımda değildi. O sözleri kız kardeşime söyledim” dediği ortaya çıktı.
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Nur Yerlitaş, Instagram'dan yaptığı canlı yayında, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullanmış, bu sözler nedeniyle gerek sosyal medyada gerekse sanat camiasında modacıya tepkiler yağmıştı.
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