Nur Yerlitaş kendisini savundu!

Magazin - 12.12.2017 15:35

Seren Serengil: O herkesin yüzüne gülüp arkasından konuşur

Nur Yerlitaş sessizliğini bozdu!

Nur Yerlitaş'a bir şok daha!

Nur Yerlitaş şehitler hakkında söylediği sözler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Tuğba Ekinci'nin yaptığı şikayet sonrası savcılık Yerlitaş'ı ifadeye çağırdı. Ünlü modacının ifadesinde “Miyop rahatsızlığım nedeniyle yapılan yorumları görmedim. Gözlüğüm yanımda değildi. O sözleri kız kardeşime söyledim” dediği ortaya çıktı.Nur Yerlitaş, Instagram'dan yaptığı canlı yayında, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullanmış, bu sözler nedeniyle gerek sosyal medyada gerekse sanat camiasında modacıya tepkiler yağmıştı.