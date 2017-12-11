Nur Yerlitaş kendisini böyle savundu!

Magazin - 11.12.2017 15:49

Nur Yerlitaş sessizliğini bozdu!

Nur Yerlitaş'a bir şok daha!

Nur Yerlitaş ile Özge Özpirinçci arasında "Kabin" krizi!

Modacı Nur Yerlitaş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında şehitler için kullandığı "Şehitler mehitler aman yeter" sözleri büyük tepki çekmişti.Günaydın'ın haberine göre, şarkıcı Tuğba Ekinci, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Yerlitaş hakkında suç duyurusunda bulundu.Başlatılan soruşturma kapsamında Nur Yerlitaş'ın ifadesine başvuruldu. Ünlü modacı, "Amacım hakaret etmek değildi" sözleriyle kendisini savundu. Soruşturma sürüyor.Nur Yerlitaş, Instagram'dan yaptığı canlı yayında, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullanmış, bu sözler nedeniyle gerek sosyal medyada gerekse sanat camiasında modacıya tepkiler yağmıştı. (Kaynak: sabah.com.tr)