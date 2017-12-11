Nur Yerlitaş kendisini böyle savundu!

Nur Yerlitaş sessizliğini bozdu!
Günaydın'ın haberine göre, şarkıcı Tuğba Ekinci, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Yerlitaş hakkında suç duyurusunda bulundu.
Başlatılan soruşturma kapsamında Nur Yerlitaş'ın ifadesine başvuruldu. Ünlü modacı, "Amacım hakaret etmek değildi" sözleriyle kendisini savundu. Soruşturma sürüyor.
Nur Yerlitaş'a bir şok daha!
NUR YERLİTAŞ ŞEHİTLER İÇİN NE DEDİ?
Nur Yerlitaş, Instagram'dan yaptığı canlı yayında, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullanmış, bu sözler nedeniyle gerek sosyal medyada gerekse sanat camiasında modacıya tepkiler yağmıştı. (Kaynak: sabah.com.tr)
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