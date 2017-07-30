Magazin - 30 Temmuz 2017 11:30

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru bikinili görüntülendi.Sahne programı için Gümüşlük’e giden Nükhet Duru, işle tatili birleştirdi.Bodrum ziyaretini birkaç gün uzatan sanatçı, önceki gün bir otelin plajında objektife takıldı.Kaynak: hurriyet.com.tr