Norm Ender'e büyük şok! Mekanın Sahibi kaldırıldı!

Norm Ender, Ezhel ve Ben Fero'ya diss attığı Mekanın Sahibi şarkısıyla büyük bir çıkış yakalamıştı. Listelerde 1 numaraya kadar yükselen Mekanın Sahibi'nin çalıntı olduğu iddiaları geçtiğimiz hafta gündeme gelmişti. Rapçi Khontkar, Mekanın Sahibi şarkıcının Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından seslendirilen "Work My Move" adlı parçayla olan benzerliğine dikkat çekmişti. Norm Ender ise çalıntı iddialarını kabul etmemişti.Bu gelişmelerin ardından şarkı ile ilgili bugün şok bir olay yaşandı. Online müzik platformu Spotify şarkıyı listesinden kaldırdı. Şarkının Spotify'dan neden kaldırıldığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.Bu arada bir paylaşım da Young Slatt'tan geldi. Ünlü rapçi paylaşımına Norm Ender'i de etiketleyerek, "Norm Ender etiketinde, 'beat'imi çaldı" ifadelerini kullandı.