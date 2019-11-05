Norm Ender, Ezhel ve Ben Fero'ya diss attığı Mekanın Sahibi şarkısıyla büyük bir çıkış yakalamıştı. Listelerde 1 numaraya kadar yükselen Mekanın Sahibi'nin çalıntı olduğu iddiaları geçtiğimiz hafta gündeme gelmişti. Rapçi Khontkar, Mekanın Sahibi şarkıcının Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından seslendirilen "Work My Move" adlı parçayla olan benzerliğine dikkat çekmişti. Norm Ender ise çalıntı iddialarını kabul etmemişti.
Mekanın Sahibi kalktı
Bu gelişmelerin ardından şarkı ile ilgili bugün şok bir olay yaşandı. Online müzik platformu Spotify şarkıyı listesinden kaldırdı. Şarkının Spotify'dan neden kaldırıldığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Young Slatt: Norm Ender beatimi çaldı!
Bu arada bir paylaşım da Young Slatt'tan geldi. Ünlü rapçi paylaşımına Norm Ender'i de etiketleyerek, "Norm Ender etiketinde, 'beat'imi çaldı" ifadelerini kullandı.
Norm Ender'e büyük şok! Mekanın Sahibi kaldırıldı!
Ünlü rapçi Norm Ender müzik piyasasına "Mekanın Sahibi" isimli şarkısıyla hızlı bir dönüş yapmıştı. Şarkı piyasaya çıktıktan sonra eleştirdiği rapçilerle uzun süre polemik yaşanmış ve gündem yaratmıştı. Son olarak çalıntı iddiaları gündeme geldi. Online müzik platformu Spotify şarkıyı listesinden kaldırdı.
05.11.2019 10:14 Magazin