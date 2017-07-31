Nokia 2'den ilk görüntüler geldi!

Nokia'nın giriş seviyesi için hazırladığı yeni akıllı telefonu Nokia 2'nin teknik özelliklerinin ardından çizim görselleri de sonunda ortaya çıktı.

Teknoloji - 31 Temmuz 2017 19:48
Nokia 2'den ilk görüntüler geldi!
Bugüne dek üç farklı Nokia akıllı telefon piyasaya süren HMD Global çok yakında iki yeni modelini daha satışa sunmayı planlıyor. Bunlardan biri Nokia markasının amiral gemisi olması beklenen Nokia 8 ve diğeri de giriş seviyesi Nokia 2.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde sizlere Nokia 2'nin Geekbench testlerinde ortaya çıktığının haberini de iletmiştik. Şimdi de cihazın teknik özelliklerini de görebilmemizi sağlayan çizim görseller ortaya çıktı.


Bu görseller bugüne dek cihaz hakkında yaşanan sızıntılar ve çeşitli şematik görsellerden alınan fikirlerle hazırlanmış durumda yani hiçbiri resmi görseller değil. Bu yüzden Nokia 2'nin tasarımının burada gördüğünüzden farklı olabileceğini de göz ardı etmemeniz gerek.

Görsellerde cihazda Snapdragon 212 işlemci, 4.5 inç'lik ekran, 8 GB dahili hafıza ve 1 GB'lık bellek kapasitesi bulunacak. Parmak izi okuyucu ya da ön tarafta bir "Home" tuşu bulunmayacak.
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Bağlantılar: Nokia 2, Nokia

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