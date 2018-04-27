Tasarımlarıyla fark yaratarak ulaşılabilir şıklığı hedefleyen stilinizi en güzel renkleriyle yansıtan Nisse 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu önceki gün Ulus 29’da ünlü isimlerinde katıldığı davette tanıttı.
Yeni sezonda rahatlığı ve zarafeti yalın bir dille anlatan ve sezona damga vuracak renkleriyle yaz koleksiyonunu tanıtan Nisse’nin davetine Aslı Şen, Ayşe Kucuroğlu, Ebru Destan, Ayşe Hatun Önal, Monik İpekel, Nazlı Kayı, Nuray Fenercioğlu, Petek Ertüre, Naz Elmas, Diyar Onar, Elif Eren gibi isimler katıldı.
Nisse’den yaza merhaba
Modern ve şehirli kadının vazgeçilmez markası NISSE, 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu önceki gün Ulus 29’da gerçekleşen davette tanıttı.Kadın - 27.04.2018 16:38
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