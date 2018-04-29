Nişana saatler kaldı!

Seren Serengil ve Yaşar İpek'in nişanına saatler kala paylaşımlar art arda gelmeye devam ediyor.

Magazin - 29.04.2018 16:24
Nişana saatler kaldı!
Seren Serengil ve Yaşar İpek’in nişanına sayılı saatler kaldı. Serengil, sabah saatlerinden itibaren, heyecanlı günü için paylaşımlarını sürdürüyor. Seren Serengil, merak edilen nişan elbisesini paylaştıktan sonra aile ve yakın dostlarının katılacağı nişan mekanını da paylaştı.

Seren Serengil bugün nişanlanıyor!

Seren Serengil bugün nişanlanıyor!



İşte Seren Serengil'in o paylaşımı:

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