Nişana saatler kaldı!

Magazin - 29.04.2018 16:24

Seren Serengil bugün nişanlanıyor!

Seren Serengil ve Yaşar İpek’in nişanına sayılı saatler kaldı. Serengil, sabah saatlerinden itibaren, heyecanlı günü için paylaşımlarını sürdürüyor. Seren Serengil, merak edilen nişan elbisesini paylaştıktan sonra aile ve yakın dostlarının katılacağı nişan mekanını da paylaştı.