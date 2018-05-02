Nilüfer, geçtiğimiz günlerde bir reklam filmi şarkısı seslendirmek için stüdyoya girdi.
Kayıtları aynı gün tamamlayan Nilüfer, gizlilik anlaşması gereği hangi markaya “evet” dediğini duyurmadı.
Nilüfer, yaklaşık 30 yıl önce üç reklam filmi anlaşması imzalamıştı. Ardından gelen teklifleri tüm reklam filmi tekliflerini ise ısrarla geri çevirmişti.
Nilüfer kendi yasağını yıktı!
80’li yıllardan beri reklam filmi tekliflerini kabul etmeyen Nilüfer, kendi kendine koyduğu yasağı kaldırdı.Magazin - 02.05.2018 12:14
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