Nilüfer kendi yasağını yıktı!

80’li yıllardan beri reklam filmi tekliflerini kabul etmeyen Nilüfer, kendi kendine koyduğu yasağı kaldırdı.

Magazin - 02.05.2018 12:14
Nilüfer kendi yasağını yıktı!
Nilüfer, geçtiğimiz günlerde bir reklam filmi şarkısı seslendirmek için stüdyoya girdi.

Kayıtları aynı gün tamamlayan Nilüfer, gizlilik anlaşması gereği hangi markaya “evet” dediğini duyurmadı.

Nilüfer, yaklaşık 30 yıl önce üç reklam filmi anlaşması imzalamıştı. Ardından gelen teklifleri tüm reklam filmi tekliflerini ise ısrarla geri çevirmişti.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Nilüfer

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Ve Aslı Murat'ı sildi! Ve Aslı Murat'ı sildi!
7 yıl sonra Zühtü ile dönüyor! 7 yıl sonra Zühtü ile dönüyor!
Rafet El Roman: Pişmanlıklar, nefretler, kırgınlıklar... Rafet El Roman: Pişmanlıklar, nefretler, ...
Sonu hayal kırıklığı oldu! Sonu hayal kırıklığı oldu!
Sinem Kobal'ın yüzünü hayranı güldürdü! Sinem Kobal'ın yüzünü hayranı güldürdü!
Neslihan Yeldan'dan samimi açıklamalar! Neslihan Yeldan'dan samimi açıklamalar!
Merve Sevi: Her evlilikte olur! Merve Sevi: Her evlilikte olur!
Stiletto bir arzu meselesidir Stiletto bir arzu meselesidir
"Gelin-kaynana gibi değiliz... "Gelin-kaynana gibi değiliz...

MAGAZİN HABERLERİ

  • Diva o soruyu duyunca...
  • Serenay Sarıkaya, "Çukur"a girecek mi?
  • Burcu Kıratlı'ya büyük ödül!
  • Asena Atalay'ın bindiği araba şoke etti!
  • Tarkan'ın kazancı dudakları uçuklattı!
  • Osmanlı'nın Delileri'i sinemada!
  • Atv'nin yeni dizisinden ilk görüntüler!
  • Ceren Hindistan geri adım attı!
  • Selena Gomez'in sokak stili!
  • Aşkları belgelendi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Aynı filmde mi rol alacaklar?
  • Bensu Soral nişanlısının sözlerine çok bozuldu!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in 'Cunda' tatili!
  • Boşandığı eşine ilan-ı aşk etti!
  • Gigi Hadid ile Zayn Malik barıştı!
  • Cem Yılmaz ve Defne Samyeli aşkı, belgelendi!
  • Alişan ile Buse'nin imam nikahları kıyıldı mı?
  • Gülşah Saraçoğlu’ndan Nur Yerlitaş’a yanıt!
Aynı filmde mi rol alacaklar?