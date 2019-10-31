Nilperi Şahinkaya'nın yıldızı parladı!

Son zamanlarda oldukça ilgi gören Youtube dizilerinden biri olan 'Aynen Aynen' dizisinin yıldızı Nilperi Şahinkaya'nın yıldızı bu diziyle parladı.Yeni nesil internet dizisi 'Aynen Aynen'in başarısını gören BluTV diziyi satın aldı. 'Aynen Aynen' artık argo ve küfürlü sahnelerindeki azalmayla birlikte BluTV'de seyirciyle buluşuyor.Dizinin BluTV'ye geçmesinin ardından yeni bölümleri yayınlanmaya başladı. Dizinin başrol oyuncuları Nilperi Şahinkaya ve Uraz Kaygılaroğlu'nun performansı oldukça beğeniliyor.'Aynen Aynen' dizisi günümüz ilişkilerinde kadın ve erkek figürü üzerinde duruyor. Bölümler yaklaşık 10 dakika sürüyor.