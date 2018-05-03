Nihat Odabaşı'ndan Akkaya'ya tepki!

Fashin Tv ödül geccesinde fotoğrafçı Nihat Odabaşı ile eski manken Deniz Akkaya gerginliği gecceye damga vurdu.

Magazin - 03.05.2018 10:06
Nihat Odabaşı'ndan Akkaya'ya tepki!
Fashion Tv ödül geccesinin sunuculuğunu üstlenen Deniz Akkaya ile ''Yılın En İyi Klip Yönetmeni'' ödülüne layık görülen Nihat Odabaşı arasındaki gerginlik herkesi şoke etti.

Ödülünü almak için sahneye davet etilen Nihat Odabaşı'nı tebrik etmeyen ve sahnenin gerisinde duran Akkaya için ünlü fotoğrafçı Instastory'ye “Keşke için de dışın gibi güzel olsaydı! Ah be kadın!” yazdı.


Nihat Odabaşı, bununla da kalmadı, sahnede Deniz Akkaya'ya tepkisini şu sözlerle gösterdi:

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Hadise sahnede yuhalandı! Hadise sahnede yuhalandı!
Sinem Kobal'ın yüzünü hayranı güldürdü! Sinem Kobal'ın yüzünü hayranı güldürdü!
Lamborghini artık düğün arabası! Lamborghini artık düğün arabası!
Gülşah Saraçoğlu nişana damga vurdu! Gülşah Saraçoğlu nişana damga vurdu!
Peki iç giyiminize ne kadar özen gösteriyorsunuz? Peki iç giyiminize ne kadar özen ...
Serenay Sarıkaya'nın minik 'Duru'su! Serenay Sarıkaya'nın minik 'Duru'su!
Milliler kapalı gişe! Milliler kapalı gişe!
Oktay Kaynarca bu kez kural bozdu! Oktay Kaynarca bu kez kural bozdu!
Hande Doğandemir'e aşk acısı yaradı! Hande Doğandemir'e aşk acısı yaradı!