Nihat Odabaşı'ndan Akkaya'ya tepki!
Fashin Tv ödül geccesinde fotoğrafçı Nihat Odabaşı ile eski manken Deniz Akkaya gerginliği gecceye damga vurdu.
Magazin - 03.05.2018 10:06
Fashion Tv ödül geccesinin sunuculuğunu üstlenen Deniz Akkaya ile ''Yılın En İyi Klip Yönetmeni'' ödülüne layık görülen Nihat Odabaşı arasındaki gerginlik herkesi şoke etti.
Ödülünü almak için sahneye davet etilen Nihat Odabaşı'nı tebrik etmeyen ve sahnenin gerisinde duran Akkaya için ünlü fotoğrafçı Instastory'ye “Keşke için de dışın gibi güzel olsaydı! Ah be kadın!” yazdı.
Nihat Odabaşı, bununla da kalmadı, sahnede Deniz Akkaya'ya tepkisini şu sözlerle gösterdi:
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