New York'ta patlama!
New York Polis Departmanı Manhattan’da otobüs terminalinde patlama meydana geldiğini açıkladı.Yaşam - 11.12.2017 16:19
NYPD, Patlamanın Times Meydanı yakınlarındaki Liman Dairesi Otobüs terminalinde gerçekleştiğini açıkladı. New York 42. Cadde ve 8. Bulvar’ın bulunduğu yerde A,C ve E terminallerinin boşaltıldığını bildirildi. İtfaiye olaya müdahale ediyor. (DHA)
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