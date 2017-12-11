New York'ta patlama!

Yaşam - 11.12.2017 16:19

NYPD, Patlamanın Times Meydanı yakınlarındaki Liman Dairesi Otobüs terminalinde gerçekleştiğini açıkladı. New York 42. Cadde ve 8. Bulvar’ın bulunduğu yerde A,C ve E terminallerinin boşaltıldığını bildirildi. İtfaiye olaya müdahale ediyor. (DHA)