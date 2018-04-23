Netflix'e zam geliyor!

Kullanıcılara internet üzerinden hizmet sağlayan Netflix, kullanım ücretlerine zam yapmaya hazırlanıyor.

Teknoloji - 23.04.2018 12:29

Son iki yılda iki defa ücretlerine zam yapan Netflix, yeni bir ücret artışına hazırlanmaya başladı.

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in CEO'su Reed Hastings, kullanıcıları yakından ilgilendiren açıklamalar yaptı.



2018'in ilk 3 ayında yaklaşık 7.5 milyon yeni abone edinen platformun en yetkili ismi Hastings, Netflix'in artan rekabet ortamındaki liderliğini pekiştirmek için yeni yatırımlar yapmaya mecbur olduğunu ancak bundan sonra kullanıcılarından daha fazla ücret talep edebileceğini belirtti.



Yatırımcılara seslenen CEO, "Önce kullanıcılarımızın görmek isteyeceği içerikler üreterek bu hakkı kazanmamız lazım" dedi. Hastings sözlerine şöyle devam etti: "Eğer bu konuda başarılı olursak, kullanıcılarımızdan daha fazla ücret ödemelerini izleyebiliriz."



Geçtiğimiz günlerde 2018 yılının ilk çeyrek rakamlarını açıklayan şirket toplam kullanıcı sayısının 125 milyona ulaştığını duyurmuştu.



Aynı açıklamada gelirin, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 3,7 milyar dolara yükseldiği bildirilmişti. Firmanın geliri geçen yılın ilk 3 ayında 2,64 milyar dolar olmuştu.

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