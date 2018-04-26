Netflix Çağatay Ulusoy'u dünyaya tanıttı!

Dijital platformda dünyayı ele geçirmiş Tv kanalı Netflix, yayınladığı başarılı dizilerle milyonlarca üyeye sahip. Kanalda ilk Türk dizisi bu sezon yayına girecek.

TV Dünyası - 26.04.2018 12:08
Netflix Çağatay Ulusoy'u dünyaya tanıttı!
Bir derginin İtalya edisyonunda Netflix'in tüm dünyadaki yıldızlarının yer aldığı Netflix All Star'da Türkiye'den sadece Çağatay Ulusoy vardı. "Koruyucu" adı ile yayınlanacak olan dizide başrolü üstlenen Çağatay Ulusoy, 2017 Mayıs ayında yeni projesini kendi çektiği bir video ile duyurmuştu.

Netflix'de yeni sezonu ve yayına alacağı veya yayınladığı diziler için geçen hafta 2 gün dünya tanıtımı yaptı. Bu tanıtım, İtalya’nın Roma şehrinde gerçekleştirdi.


Çağatay Ulusoy, Koruyucu dizisinin kadrosundan bu çekimlere ve organizasyona katılan tek oyuncuydu. Netflix’in dünya arenasında Türkiye için kullandığı yüz Çağatay Ulusoy’dur.


Netflix Çağatay Ulusoy’u kanalın reklamlarına dahil ederek "Koruyucu" dizisinin dünya pazarındaki yüzünü sağlamlaştırmaya çalışıyor.
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