Nesrin Cavadzade'den 'La Casa De Papel' itirafı!

Magazin - 05.07.2018 16:01

Nesrin Cavadzade'nin Paris'te balkon pozu!

Nesrin Cavadzade'nin yeni aşkı!

Netflix, dünya genelinde büyük ilgi gören İspanyol yapımı 'La Casa De Papel' dizisinin üçüncü sezonunun yayınlanacağını mayıs ayında açıklamıştı. Türkiye'de de çok konuşulan dizinin yeni sezonu için ortaya atılan 'İstanbul' karakteri iddiası ise herkesi heyecanlandırdı.Bu karakteri ise oyuncu Nesrin Cavadzade'nin canlandıracağı ileri sürülmüştü. Azeri asıllı oyuncunun cephesinden ilk resmi açıklama geldi.Oyuncunun menajeri Selin Kök yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Çıkan bazı haberler doğru. Görüşmeler sürüyor. İlk görüşmeden olumlu sonuç çıktı. Bir görüşme daha yapılacak. Nesrin Hanım 4-5 dil bilen bir oyuncu, bu onu daha da farklı kılıyor. Canlandıralacak karakterle ilgili şimdilik bir bilgi vermem doğru olmaz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene İspanyol yapımı “El Desentierro” adlı sinema filminde kamera karşısına geçti ve performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Tercih edilmesinde önemli farktörlerden biri de bu olsa gerek..."