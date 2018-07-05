Nesrin Cavadzade'den 'La Casa De Papel' itirafı!

Oyuncu Nesrin Cavadzade, dünyaca ünlü 'La Casa De Papel' dizisinin yeni sezonunda rol alıp almayacağı ile ilgili resmi açıklama yaptı.

Magazin - 05.07.2018 16:01
Nesrin Cavadzade'den 'La Casa De Papel' itirafı!
Netflix, dünya genelinde büyük ilgi gören İspanyol yapımı 'La Casa De Papel' dizisinin üçüncü sezonunun yayınlanacağını mayıs ayında açıklamıştı. Türkiye'de de çok konuşulan dizinin yeni sezonu için ortaya atılan 'İstanbul' karakteri iddiası ise herkesi heyecanlandırdı.

Bu karakteri ise oyuncu Nesrin Cavadzade'nin canlandıracağı ileri sürülmüştü. Azeri asıllı oyuncunun cephesinden ilk resmi açıklama geldi.

Nesrin Cavadzade'nin Paris'te balkon pozu!

Nesrin Cavadzade'nin Paris'te balkon pozu!



Oyuncunun menajeri Selin Kök yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çıkan bazı haberler doğru. Görüşmeler sürüyor. İlk görüşmeden olumlu sonuç çıktı. Bir görüşme daha yapılacak. Nesrin Hanım 4-5 dil bilen bir oyuncu, bu onu daha da farklı kılıyor. Canlandıralacak karakterle ilgili şimdilik bir bilgi vermem doğru olmaz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene İspanyol yapımı “El Desentierro” adlı sinema filminde kamera karşısına geçti ve performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Tercih edilmesinde önemli farktörlerden biri de bu olsa gerek..."

Nesrin Cavadzade'nin yeni aşkı!

Nesrin Cavadzade'nin yeni aşkı!
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