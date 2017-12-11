Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, verdiği bir röportajda "Divalığımın keyfini sürüyorum. Evlilik düşünmüyorum; çünkü divaları mutlu etmek zordur. Diva olduğum için tatmin edilmesi zor bir kadınım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: milliyet.com.tr
Nesrin Cavadzade: Tatmin edilmesi zor bir kadınım
Fox TV'de ekrana gelen Bizim Hikaye'de rol alan Nesrin Cavadzade, evliliği düşünmediğini söyledi. Divalığının keyfini sürdüğünü açıklayan Cavadzade, "Tatmin edilmesi zor bir insanım" dedi.Magazin - 11.12.2017 22:40
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