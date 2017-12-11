Nesrin Cavadzade: Tatmin edilmesi zor bir kadınım

Magazin - 11.12.2017 22:40

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, verdiği bir röportajda "Divalığımın keyfini sürüyorum. Evlilik düşünmüyorum; çünkü divaları mutlu etmek zordur. Diva olduğum için tatmin edilmesi zor bir kadınım" ifadelerini kullandı.Kaynak: milliyet.com.tr