Nesrin Cavadzade: Tatmin edilmesi zor bir kadınım

Fox TV'de ekrana gelen Bizim Hikaye'de rol alan Nesrin Cavadzade, evliliği düşünmediğini söyledi. Divalığının keyfini sürdüğünü açıklayan Cavadzade, "Tatmin edilmesi zor bir insanım" dedi.

Magazin - 11.12.2017 22:40
Nesrin Cavadzade: Tatmin edilmesi zor bir kadınım
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, verdiği bir röportajda "Divalığımın keyfini sürüyorum. Evlilik düşünmüyorum; çünkü divaları mutlu etmek zordur. Diva olduğum için tatmin edilmesi zor bir kadınım" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: milliyet.com.tr
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