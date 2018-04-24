Nesrin Cavadzade Natalie Portman'a benzetildi!

Magazin - 24.04.2018 15:30

Fenomen diziye Türk oyuncu!

Nesrin Cavadzade’nin başrollerinde, Michel Noher, Jan Cornet, Leonardo Sbaraglia ve Jelena Jovanova’ylayer aldığı, El Desentierro filminin prömiyeri, San Sebastian Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleştirilecek. Projenin İspanyol yapımcısı Mario Fernandez Alonso, Cavadzede'yi dünyaca ünlü İsrailli oyuncu Natalie Portman'a benzetti.Setteki heyecanı, enerjisi ve azmiyle Natalie Portman’a benzetilen Cavadzade, “Dünyada ses getirecek bir filmde olmaktan dolayı çok mutluyum. Çalıştığım insanlar tarafından Oscar ödüllü bir oyuncuya benzetilmek güzel bir duygu... Heyecanla festival gününü bekliyorum” şeklinde duygularını ifade etti.