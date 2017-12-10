Geçtiğimiz yıl katıldığı Antalya Film Festivali'ne damga vuran isimlar arasında olan ve şu sılarar Bizim Hikaye dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade, dünyaya açıldı.
İspanyol yönetmen Nacho Ruipérez’in yönettiği, “Taken” ve “Harry Potter” ile tanınan Arben Bajraktaraj’ın da rol aldığı filmde, 35 yaşındaki Cavadzade’nin yanı sıra Leonardo Sbaraglia ve Jan Cornet de rol alıyor.
Filmin prömiyerinin, dünyanın en saygın film festivalleri arasında gösterilen San Sebastian Film Festivali’nde yapılması planlanıyor.
DHA
Nesrin Cavadzade dünyaya açıldı!
Oyuncu Nesrin Cavadzade, İspanyol yapımı “El Desentierro” adlı sinema filminde kamera karşısına geçti.Magazin - 11.12.2017 03:45
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