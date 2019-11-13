Nesrin Cavadzade: "Beni üzen yorumları anneme şikayet ediyorum"

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Şahika karakteri ile dikkatleri üzerine çeken aynı zamanda beyaz perdede iki yeni film ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Nesrin Cavadzade, Alem dergisine konuştu.

13.11.2019 17:23 Magazin

Nesrin Cavadzade: "Beni üzen yorumları anneme şikayet ediyorum" Güzel oyuncu kendisine sosyal medyayla ilgili soruya "Sosyal medyayı seviyorum. (Sosyal medyaya sevgi enerjisi yolluyorum) Instagram inanılmaz eğlenceli. Vaktim olsa çok daha yoğun ve provokatif kullanmak isterdim ama son zamanlarda çok ihmal ettim. Sizinle yaptığımız çekimle birlikte sosyal medyamı tekrar canlandırmayı umut ediyorum." cevabını verdi.

Nesrin Cavadzade kötü karakterinden keyif alıyor!

Nesrin Cavadzade kötü karakterinden keyif alıyor!



"Anneme şikayet ediyorum!"

Nesrin Cavadzade, "Olumsuz yorumlara tepkin nasıl oluyor?" sorusuna ise, "Valla üzülüyorum her insan gibi. Yorumları okumuyorum yalanına giremeyeceğim. Okuyorum ve bazen üzülüyorum. Arayıp anneme şikayet ediyorum. Böyle böyle yazdılar filan diye. Annem bana çok şaşırıyor. “Kızım 15 yıldır bu işi yapıyorsun hala mı ya?” diyor. Ben de “Evet, hala…" diyorum." sözleriyle yanıt verdi.

Röportajın tamamı bu hafta Alem'de...

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