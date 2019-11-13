Nesrin Cavadzade: "Beni üzen yorumları anneme şikayet ediyorum"

Nesrin Cavadzade kötü karakterinden keyif alıyor!

Nesrin Cavadzade: "Çirkin kaşlarıma ve 47 kilo oluşuma..."

Nesrin Cavadzade'den ifşa sergisi!

Nesrin Cavadzade: "Ben çirkin erkeklerden hoşlanırım"

Güzel oyuncu kendisine sosyal medyayla ilgili soruya "Sosyal medyayı seviyorum. (Sosyal medyaya sevgi enerjisi yolluyorum) Instagram inanılmaz eğlenceli. Vaktim olsa çok daha yoğun ve provokatif kullanmak isterdim ama son zamanlarda çok ihmal ettim. Sizinle yaptığımız çekimle birlikte sosyal medyamı tekrar canlandırmayı umut ediyorum." cevabını verdi.Nesrin Cavadzade, "Olumsuz yorumlara tepkin nasıl oluyor?" sorusuna ise, "Valla üzülüyorum her insan gibi. Yorumları okumuyorum yalanına giremeyeceğim. Okuyorum ve bazen üzülüyorum. Arayıp anneme şikayet ediyorum. Böyle böyle yazdılar filan diye. Annem bana çok şaşırıyor. “Kızım 15 yıldır bu işi yapıyorsun hala mı ya?” diyor. Ben de “Evet, hala…" diyorum." sözleriyle yanıt verdi.Röportajın tamamı bu hafta Alem'de...