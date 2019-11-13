Nesrin Cavadzade: "Beni üzen yorumları anneme şikayet ediyorum"

Nesrin Cavadzade kötü karakterinden keyif alıyor!
"Anneme şikayet ediyorum!"
Nesrin Cavadzade, "Olumsuz yorumlara tepkin nasıl oluyor?" sorusuna ise, "Valla üzülüyorum her insan gibi. Yorumları okumuyorum yalanına giremeyeceğim. Okuyorum ve bazen üzülüyorum. Arayıp anneme şikayet ediyorum. Böyle böyle yazdılar filan diye. Annem bana çok şaşırıyor. “Kızım 15 yıldır bu işi yapıyorsun hala mı ya?” diyor. Ben de “Evet, hala…" diyorum." sözleriyle yanıt verdi.
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