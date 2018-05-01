Neslişah Alkoçlar'ı kızdıran yorum!

Engin Altan Düzyatan’ın eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan katıldığı bir düğünden fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Alkoçlar'a bir takipçisinden Özge Özpirinçci ve Engin Altan Düzyatan ile ilgili bir yorum geldi. Neslişah Alkoçlar çok sinirlendi.

Magazin - 01.05.2018 13:34
Neslişah Alkoçlar'ı kızdıran yorum!
Engin Altan Düzyatan ve oyuncu Özge Özpirinçci beş yıllık birlikteliğin ardından evlenmeleri beklenirken sürpriz bir şekilde ilişkilerini noktalamıştı.

Ayrılığın ardından yeni bir aşka yelken açan Engin Altan Düzyatan 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile dünyaevine girmişti.

Engin Altan Düzyatan Dubai tatilinde!

Engin Altan Düzyatan Dubai tatilinde!



Engin Altan Düzyatan’ın eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan katıldığı bir düğünden fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp altına 'her kocanın kaderi güzel bir kare yakalamak' notunu düştü.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa bazı takipçiler tarafından olumsuz eleştiriler de geldi.

Bir takipçisi 'Ya o değil de Özge gibi dünya doğalı bir kadından sonra senin gibi bir kadınla olması çok acayip ve çok tutarsız' yorumunu yapınca Neslişah Alkoçlar çok kızdı.

Alkoçlar, kötü yorumda bulunan takipçisine şu sözlerle yanıt verdi; 'Çocuğunuz adına üzülüyorum böyle bir annesi var, ne üzücü… Allah kalp güzelliği versin. Kaldı ki bana bu kadar değer verip sinir olmanıza rağmen takip etmeniz beni çok gururlandırdı. Maşallah çok tutarlısınız...'

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