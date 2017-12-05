Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, son görüntüsüyle şaşırttı. Atagül, spor kıyafetiyle görüntülendi. Sokak stiliyle dikkat çeken Atagül, bir mekanda otururken sürekli telefon ile konuşması gözlerden kaçmadı.
Neslihan Atagül'ün sokak stili!
Son olarak Star TV'de ekrana gelen Kara Sevda dizisinde izlediğimiz Neslihan Atagül, sokak stiliyle dikkat çekti.Magazin - 05.12.2017 23:40
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