Neslihan Atagül'ün elbise detayı!

Pazar akşamı düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde giydiği elbise ile dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül'ün kıyafetinin ağırlığı şaşırttı.

Magazin - 13.12.2017 04:00
Neslihan Atagül'ün elbise detayı!
44. Altın Kelebek Ödülleri, Pazar akşamı törenle sahiplerini buldu. Organizasyon sona erse de yankıları hala devam ediyor. Neslihan Atagül Doğulu, Hakan Yıldırım imzalı elbisesiyle dikkat çekti. Doğulu’ya özel olarak 3 haftada hazırlanan ve tamamı Swarovski taşlarla kaplı olan elbise 12 kilo ağırlığındaydı. Ünlü oyuncu, yeni yılın ilk günlerinden itibaren “Kod Adı İntiharcı” adlı dizinin çekimlerine başlayacağını açıkladı.

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