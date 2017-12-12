Neslihan Atagül'ün elbise detayı!

Magazin - 13.12.2017 04:00

44. Altın Kelebek Ödülleri, Pazar akşamı törenle sahiplerini buldu. Organizasyon sona erse de yankıları hala devam ediyor. Neslihan Atagül Doğulu, Hakan Yıldırım imzalı elbisesiyle dikkat çekti. Doğulu’ya özel olarak 3 haftada hazırlanan ve tamamı Swarovski taşlarla kaplı olan elbise 12 kilo ağırlığındaydı. Ünlü oyuncu, yeni yılın ilk günlerinden itibaren “Kod Adı İntiharcı” adlı dizinin çekimlerine başlayacağını açıkladı.