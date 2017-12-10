Neslihan Atagül'den o iddialara yanıt!

Magazin - 10.12.2017 20:12

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Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de yürüyüş yaparken görüntülenmişti.2016 yılında gözaltı torbaları makyajla bile kapatılamayacak duruma gelince küçük bir operasyon geçirdiği iddia edilen oyuncunun yeniden şişen gözaltı torbaları dikkat çekmişti.Neslihan Atagül, 44. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde gözaltı torbalarını aldırdığı yönündeki iddialara cevap verdi.Oyuncu, "İddialar asılsız. Hakkımda çıkan haberler yalan. Gözaltı torbalarımı aldırmadım. Babamında gözaltı torbalıydı. Bana babamı hatırlatıyor" diyerek iddiaları yalanladı.