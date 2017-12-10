Neslihan Atagül'den o iddialara yanıt!

Gözaltı torbalarını aldırdığı iddia edilen Neslihan Atagül, hakkında çıkan haberlere cevap verdi.

Magazin - 10.12.2017 20:12
Neslihan Atagül'den o iddialara yanıt!
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de yürüyüş yaparken görüntülenmişti.

İlker Kaleli ve Neslihan Atagül aynı projede mi buluşuyor?

İlker Kaleli ve Neslihan Atagül aynı projede mi buluşuyor?



2016 yılında gözaltı torbaları makyajla bile kapatılamayacak duruma gelince küçük bir operasyon geçirdiği iddia edilen oyuncunun yeniden şişen gözaltı torbaları dikkat çekmişti.

Neslihan Atagül'ün sokak stili!

Neslihan Atagül'ün sokak stili!



Neslihan Atagül, 44. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde gözaltı torbalarını aldırdığı yönündeki iddialara cevap verdi.

Neslihan Atagül'e Emmy takibi!

Neslihan Atagül'e Emmy takibi!



Oyuncu, "İddialar asılsız. Hakkımda çıkan haberler yalan. Gözaltı torbalarımı aldırmadım. Babamında gözaltı torbalıydı. Bana babamı hatırlatıyor" diyerek iddiaları yalanladı.

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