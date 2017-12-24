Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'yu rutubet kaçırdı!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, Tarabya’dan Zekariyaköy’e taşındı. Taşınmalarının nedeni ise rutubet.

Magazin - 24.12.2017 15:25
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'yu rutubet kaçırdı!
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu Temmuz 2016’da evlenmişti. O zamandan beri Tarabya’da oturan çift evdeki rutubet sorunuyla baş edemeyincve çareyi taşınmakta buldu. Zekariyaköy’de 8 bin liraya villa kiraladılar.

Neslihan Atagül şu sıralar yeni aşk yuvalarının dekorasyonunu tek başına yapıyor. Çünkü Kadir Doğulu başrolünde olduğu ‘Babamın Günahları’ dizisinin setinde.

Kadir Doğulu’nun bölüm başına 35 bin lira aldığı söyleniyor.

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Kaynak: posta.com.tr
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