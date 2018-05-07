Neslihan Atagül, Dip dizisindeki rolünü anlattı!

Neslihan Atagül ile İlker Kaleli birlikte Dip dizisinin başrolünde yer alıyor.

TV Dünyası - 07.05.2018 17:11
Neslihan Atagül, Dip dizisindeki rolünü anlattı!
Kara Sevda dizisiyle oyunculuk kariyerini zirveye taşıyan Neslihan Atagül, yeni dizisinin dijital platformda yayınlanmasının farkını yaşıyor.

Dip dizisinin yeni bölümleri 4 Mayıs’ta izleyicisiyle buluştu. Başarılı oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, dizide bilim insanı Bilge rolünü canlandırıyor.

İlgi odağı olan Dip dizisinde bilim insanı Bilge’ye hayat veren Neslihan Atagül Doğulu, rolü için şu sözleri dile getirdi; "Hayatı sırlarla dolu olan ve onları çözmeye çalışan cesur gözü kara bir kız."

Atagül internet dizileri içinse; dijital platformda farklı bir bakış açısıyla anlatma imkanları olduğunu ve bu özelliğin televizyon dizilerinden ayıran en önemli özellik olduğunu, bu anlatım biçimiyle de seyirciye ulaşmanın çok keyifli olduğunu vurguladı.
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