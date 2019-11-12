Nejat İşler'e sorulan sorular ve yanıtları...
*Sosyal medyanın olmadığı 15 sene öncesinde, cumhurbaşkanına benzerliğin ile ilgili bir başlık açılmıştı burada. Akraba olduğunuz koca bir şehir efsanesi mi yoksa cidden bir akrabalık durumunuz var mı hocam ?
- Şehir efsanesi.
* Hayattan şu ana kadar öğrendiğiniz en önemli şey nedir?
- Kafana göre yaşa, boşver.
* Şu yaşınıza kadar ki en büyük pişmanlığınız neydi?
- O kadar çok pişmanlığım var ki.
* Sağlığın nasıl, ikinci şansını iyi kullanıyor musun?
- Ben buna ikinci şans diye bakmıyorum. yolda bir kaza geçirdim o kadar.
* Parmaklarınız kesildi mi?
- Kesildi.
* Parmağınızı kaybetmek sizi nasıl etkiledi?
- Tavlada zar alamıyorum, pulları falan değiştiremiyorum. Sol elimi kullanıyorum. :)
Nejat İşler parmağını kaybetmesi hakkında konuştu!
Oyuncu Nejat İşler, Ekşi Sözlük kullanıcılarından gelen soruları yanıtladı.
12.11.2019 17:40 Magazin