Nejat İşler parmağını kaybetmesi hakkında konuştu!

Nejat İşler'e sorulan sorular ve yanıtları...*Sosyal medyanın olmadığı 15 sene öncesinde, cumhurbaşkanına benzerliğin ile ilgili bir başlık açılmıştı burada. Akraba olduğunuz koca bir şehir efsanesi mi yoksa cidden bir akrabalık durumunuz var mı hocam ?- Şehir efsanesi.* Hayattan şu ana kadar öğrendiğiniz en önemli şey nedir?- Kafana göre yaşa, boşver.* Şu yaşınıza kadar ki en büyük pişmanlığınız neydi?- O kadar çok pişmanlığım var ki.* Sağlığın nasıl, ikinci şansını iyi kullanıyor musun?- Ben buna ikinci şans diye bakmıyorum. yolda bir kaza geçirdim o kadar.* Parmaklarınız kesildi mi?- Kesildi.* Parmağınızı kaybetmek sizi nasıl etkiledi?- Tavlada zar alamıyorum, pulları falan değiştiremiyorum. Sol elimi kullanıyorum. :)