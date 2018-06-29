'Nefes Nefese'den heyecan dolu yeni tanıtım!

TV Dünyası - 29.06.2018 12:14

Yönetmenliğini Uğur Yücel’in üstlendiği, senaryosunu Selin Tunç’un yazdığı, başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun’un yer aldığı, Şebnem Hassanisoughi, Gülçin Santırcıoğlu, Caner Şahin, Ezgi Şenler, Macit Sonkan, Zeyno Eracar, Nik Xheliau, Deniz Hamzaoğlu, Sever Avcı, Hülya Duyar, İpek Ayaz Kortunç gibi başarılı oyuncuların yer aldığı kadrosuyla da dikkat çeken Nefes Nefes’e, geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni tanıtımıyla da merak uyandırdı.Berlin’de babası Ayaz Kıran’la sakin bir hayat sürerken, bir gün hiç görmediği annesinin Suriye’de olduğunu öğrenmesiyle bir bilinmeze doğru adım atan Rüya’yla, yaşadığı büyük travma sonrası memleketine dönmeye karar veren Yusuf’un yolları kesişir. Suriye'deki annesini ararken Antakya'da kalabalık bir ailenin ve bambaşka bir maceranın içinde bulur kendini. İçine düştüğü tehlikeli maceranın baş mimarı, karanlık yönünü hiç bilmediği Atmaca lakaplı babasıdır.