Nefes izleyicinin nefesini kesti!

Atv ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz'de bu hafta nefesler kesildi.

TV Dünyası - 19.04.2018 14:49
Nefes izleyicinin nefesini kesti!
Dizinin yeni bölümüne damgasını vuran sahne Yiğit’in velayetini türlü oyunlarla almayı başaran Vedat’ın Yiğit’i almaya geldiği sahne oldu.

Vedat, mahkemeye çağırdığı tanıklara yalancı şahitlik yaptırırken Nefes’in şahitleri de gerçekleri anlattı. Ancak Hakim, Vedat’ın işkence yaptığına dair bir delil olmadığı gerekçesiyle Yiğit’in geçici velayetini Vedat’a verdi.

Bu kararın verilmesinde Tahir’in Nefes ve Yiğit ile birlikte uçuruma atlamak zorunda kaldığı o anlar gösterildi.

İşte o sahne Nefes’in yıkıldığı sahneydi. Vedat’a geçici velayet verilince Nefes baygınlık geçirdi. En zor an ise Yiğit’e bu durumu anlatmak oldu. Tahir ve Nefes, Yiğit’e küçük bir oyunla durumu anlatmaya çalıştılar.

Vedat’ın Yiğit’i almaya geldiği o anlarda ise gözyaşları sel oldu. Yiğit herkesle tek tek vedalaşırken en son annesine yeniden koştuğu o sahnede yürekleri dağladı. Yiğit arabayla giderken Nefes ise artık dayanamayıp yere çöktü.

İşte Vedat'ın Yiğit'in velayetini aldığı sahne:

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