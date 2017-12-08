Nebahat Çehre'yi ikna eden dizi!

Usta oyuncu Nebahat Çehre, bol entrikalı bir diziyle ekrana dönüyor.

TV Dünyası - 08.12.2017 18:14
Nebahat Çehre'yi ikna eden dizi!
En son 2014 yılında Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün başrolünü oynadığı Kara Para Aşk ile seyirciyle buluşan Nebahat Çehre, bol entrikalı bir diziyle ekrana dönüyor.

Çehre, Focus Film'in Show TV'de ekrana gelecek olan yeni dizisi Evimdeki Düşman'la anlaştı.

BOL ENTRİKALI SENARYO


Müge Uğurlar'ın yöneteceği dizide Nebahat Çehre, çok güçlü ve zengin bir kadın rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Bu sezon Siyah İnci'deki Neriman Uğur'un rolü dahil 8 teklifi birden reddeden Nebahat Çehre'nin, kod adı "Bakıcı" olan Evimdeki Düşman dizisinin bol entrikalı senaryosunu ise çok beğendiği öğrenildi.

Çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak olan dizide Nebahat Çehre'ye Pamir Pekin, Ece Çeşmioğlu, Aslı Tandoğan, Pelin Öztekin ve Hakan Dinçkol'dan gibi oyuncular eşlik edecek.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

TV DÜNYASI HABERLERİ

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Üç günde üç milyon kişi izledi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • En sevilen diziler
  • İşte 2017'nin en sevilen çifti!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 100. bölümünü kutladılar!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Vatanım Sensin'e sürpriz transfer!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Nur Yerlitaş sessizliğini bozdu!
  • Seren Serengil'i şaşırtan cevap!
  • "Zarrab bana tecavüz etti!"
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Yıldız Tilbe'den çok sert tepki!
  • Tolga Güleç ile Yeliz Şar boşandı!
  • Gülben Ergen'in 'Yansın Bakalım'ı dinleyiciyle buluştu!
  • Aleyna Tilki Hollywood'da ev tuttu!
Nur Yerlitaş sessizliğini bozdu!