Nebahat Çehre'yi ikna eden dizi!

Usta oyuncu Nebahat Çehre, bol entrikalı bir diziyle ekrana dönüyor.

TV Dünyası - 08.12.2017 18:14

En son 2014 yılında Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün başrolünü oynadığı Kara Para Aşk ile seyirciyle buluşan Nebahat Çehre, bol entrikalı bir diziyle ekrana dönüyor.



Çehre, Focus Film'in Show TV'de ekrana gelecek olan yeni dizisi Evimdeki Düşman'la anlaştı.



BOL ENTRİKALI SENARYO





Müge Uğurlar'ın yöneteceği dizide Nebahat Çehre, çok güçlü ve zengin bir kadın rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Bu sezon Siyah İnci'deki Neriman Uğur'un rolü dahil 8 teklifi birden reddeden Nebahat Çehre'nin, kod adı "Bakıcı" olan Evimdeki Düşman dizisinin bol entrikalı senaryosunu ise çok beğendiği öğrenildi.



Çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak olan dizide Nebahat Çehre'ye Pamir Pekin, Ece Çeşmioğlu, Aslı Tandoğan, Pelin Öztekin ve Hakan Dinçkol'dan gibi oyuncular eşlik edecek.

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