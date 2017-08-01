Ndiaye sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray Kulübü'nün transfer görüşmelerine başladığı Osmanlıspor'un Senegalli futbolcusu Papa Alioune Ndiaye, sağlık kontrolünden geçti.

Futbol - 01 Ağustos 2017 10:47
Ndiaye sağlık kontrolünden geçti
Sarı-kırmızılıların sponsor hastanesi Bahçelievler Medical Park'ta gerçekleşen sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu.

Senegalli futbolcu sağlık kontrolünün ardından Galatasaray formasıyla objektiflere poz verirken, öğle saatlerinde imza atması bekleniyor.

KAYNAK: DHA
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