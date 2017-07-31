Galatasaray, Osmanlıspor'un başarılı orta saha oyuncusu N'Diaye ile 4 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi.
Oyuncuya yıllık 2.2 milyon euro, Osmanlıspor'a ise 7 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi.
Teknik direktör Igor Tudor'un kadroda görmek istediği oyunculardan olan N'Diaye'nin, önümüzdeki günlerde Galatasaray'a imza atacağı belirtildi.
Kaynak:DHA
NDiaye, Galatasaray'da
Galatasaray, NDiaye transferi için Osmanlıspor ile anlaştı.Futbol - 31 Temmuz 2017 14:41
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