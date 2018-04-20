Nazlı Hamarat babasını kaybetti!

Magazin - 20.04.2018 20:00

Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklamasıyla gündeme gelen Nazlı Hamarat'ın babası Mehmet Zekai Hamarat, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Bandırma'nın seçkin ailelerinden ve tarihi Marmara Sineması'nın sahibi Mehmet Zekai Hamarat'ın cenazesi memleketi Bandırma'ya getirildi. Öğle namazını müteakip Bandırma Haydar Çavuş Camii'nde kılınan cenaze namazına Hamarat ailesinin yakınları da katıldı.