Nazlı Hamarat babasını kaybetti!
'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adından söz ettiren ve geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından hamile olduğunu açıklayan Nazlı Hamarat'ın babası Zekai Hamarat, hayatını kaybetti.
Magazin - 20.04.2018 20:00
Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklamasıyla gündeme gelen Nazlı Hamarat'ın babası Mehmet Zekai Hamarat, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Nazlı Hamarat babasının vefatını Instagram'dan böyle paylaşmıştı:
Bandırma'nın seçkin ailelerinden ve tarihi Marmara Sineması'nın sahibi Mehmet Zekai Hamarat'ın cenazesi memleketi Bandırma'ya getirildi. Öğle namazını müteakip Bandırma Haydar Çavuş Camii'nde kılınan cenaze namazına Hamarat ailesinin yakınları da katıldı.Nazlı Hamarat acı gününü Instagram'dan paylaştı:
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