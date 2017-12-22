Nazlı Çelik ile Engin Öztürk arasında neler oluyor?

Magazin - 23.12.2017 04:00

Magazin ve sosyete dünyası bu dedikoduyla çalkalanıyor. 2015'te evlendiği Serdar Bilgili'den 6 ay sonra boşanan başarılı haber spikeri Nazlı Çelik, Bilgili ile yeniden barışmış ama bu beraberlik de uzun sürmemişti. Başarısı ve zarafetiyle takdir toplayan Çelik'in son dönemde ise sürpriz bir isimle yakınlaştığı dedikodusu kulaktan kulağa yayıldı.9 YAŞ FARK VARÜnlü spiker, aynı dövüş kulübüne gittiği oyuncu Engin Öztürk'le sık sık görüşmeye başladı. Etiler'deki dövüş kulübünde tanışan Nazlı Çelik ile yakışıklı oyuncunun, her geçen gün artan samimiyeti Bujin Fight Club'e giden birçok kişinin de dikkatini çekti.40 yaşındaki Çelik'in 31 yaşındaki Öztürk'ü instagram'da takip etmemesine rağmen son birkaç ayda yayınladığı tüm fotoğraflarını beğenmesi gözden kaçmadı. Nazlı Çelik'in bu gizemli tavrı da "Havada aşk kokusu var" dedirtti.BİLMECEYE DÖNDÜ!2015'te aşk yaşamaya başlayan İdil Fırat ile Engin Öztürk'ün geçtiğimiz günlerde yeniden barıştığı konuşulmuştu.TAKİP YOK BEĞENİ ÇOKNazlı Çelik, Engin Öztürk'ü instagram'da takip etmiyor ancak oyuncunun her fotoğrafını beğeniyor!Kaynak: takvim.com.tr