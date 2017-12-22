Magazin ve sosyete dünyası bu dedikoduyla çalkalanıyor. 2015'te evlendiği Serdar Bilgili'den 6 ay sonra boşanan başarılı haber spikeri Nazlı Çelik, Bilgili ile yeniden barışmış ama bu beraberlik de uzun sürmemişti. Başarısı ve zarafetiyle takdir toplayan Çelik'in son dönemde ise sürpriz bir isimle yakınlaştığı dedikodusu kulaktan kulağa yayıldı.
9 YAŞ FARK VAR
Ünlü spiker, aynı dövüş kulübüne gittiği oyuncu Engin Öztürk'le sık sık görüşmeye başladı. Etiler'deki dövüş kulübünde tanışan Nazlı Çelik ile yakışıklı oyuncunun, her geçen gün artan samimiyeti Bujin Fight Club'e giden birçok kişinin de dikkatini çekti.
40 yaşındaki Çelik'in 31 yaşındaki Öztürk'ü instagram'da takip etmemesine rağmen son birkaç ayda yayınladığı tüm fotoğraflarını beğenmesi gözden kaçmadı. Nazlı Çelik'in bu gizemli tavrı da "Havada aşk kokusu var" dedirtti.
BİLMECEYE DÖNDÜ!
2015'te aşk yaşamaya başlayan İdil Fırat ile Engin Öztürk'ün geçtiğimiz günlerde yeniden barıştığı konuşulmuştu.
TAKİP YOK BEĞENİ ÇOK
Nazlı Çelik, Engin Öztürk'ü instagram'da takip etmiyor ancak oyuncunun her fotoğrafını beğeniyor!
Kaynak: takvim.com.tr
Nazlı Çelik ile Engin Öztürk arasında neler oluyor?
Magazin, medya ve sosyete dünyası bunu konuşuyor. İddiaya göre Nazlı Çelik ile aynı dövüş kulübüne gittiği Engin Öztürk, yakınlaştı. Ünlü spikerin, Instagram’da takip bile etmediği Öztürk’ün fotoğraflarını beğenmesi dedikoduları alevlendirdi.Magazin - 23.12.2017 04:00
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