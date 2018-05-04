Nazan Öncel hastanelik oldu!

Magazin - 04.05.2018 10:14

Ünlü sanatçı Nazan Öncel, bahar havaları yüzünden hasta oldu. Öncel hastaneye kaldırıldı.Öncel, sağlık durumunu Instagram hesabından takipçileriyle, "Beni bu güzel havalar mahvetti' diyen Orhan Veli gibiyiz. Kendimizi şahane insanlara teslim ettik. Grip... Soğuk algınlığı... Bahar çarpması..." notunu düşerek video paylaştı.