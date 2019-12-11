Natalie Portman'dan anlamlı hareket!

Natalie Portman'ın sosyal medya hesabından verdiği hediye fikri beğeni topladı.Ünlü oyuncu, takipçilerine Noel ve yeni yıl için yavru fil sahiplenmelerini önerdi. Portman, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma "Artık tatiller başlıyor ve ben en sevdiğim hediye fikirlerimden bazılarını sizinle paylaşmak istedim... @sheldricktrust yetim kalmış fillerin evlat edinilmesini sağlıyor. Yılda sadece 50 dolar ödeyerek öksüz bebek fillerin kurtarılmasına ve rehabilite edilmesine yardımcı olabilirsiniz." notunu düştü. Güzel oyuncu, kendi evlat edindiği fillerle fotoğrafını paylaştı.