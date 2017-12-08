Nasıl zengin olduğuna inanamayacaksınız!

İngiltere'de yaşayan Dan Middleton, Tesco süpermarketlerinde çalışırken şimdilerde büyük bir servetin sahibi oldu.

Teknoloji - 08.12.2017 13:57
Nasıl zengin olduğuna inanamayacaksınız!
İngiltere'de yaşayan 26 yaşındaki Dan Middleton, eskiden Tesco süpermarketlerinde çalışırken şimdi 12.3 milyon sterlinlik (Yaklaşık 65 milyon TL) bir servetin sahibi oldu. Dan bu servetini sadece video oyunları oynayarak kazandı.

Video oyunlarına düşkün olan Dan buradaki başarısını paraya çevirdi. Youtube kanalından oynadığı oyunların video kaydını alan Dan, sanal oyun müptelalarının ilgisini çekmeyi başardı.

Oyunların püf noktalarını ve oyunlarda aşamaların nasıl geçileceğini gösteren Dan, 16 milyondan fazla izleyici çekti. Amerikan ekonomi dergisi Forbes, Dan Middleton’ı ‘2017’de en zengin Youtuber’ olarak gösterdi. Dan Middleton, bu yolla 12.3 milyon sterlin (Yaklaşık 65 milyon TL) kazandı.

Dan ilk olarak Pokemon'la başladığı video oyunları tanıtımında şimdi Minecraft oyununa yoğunlaşmış durumda.

Youtube, aldığı reklam gelirinin yüzde 68’ini Youtuber olarak adlandırılan videonun sahibine veriyor. Youtuberlar, ortalama olarak her bin izleyiciden 1.10 sterlin kazanç sağlıyor.
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