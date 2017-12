Nasıl daha sağlıklı olurum?

Sağlıklı olmak her insanın bu hayattaki ilk duası ve en büyük dileği… Hele ki bazı insanlar takıntılı bir şekilde sürekli sağlıklı olabilmek ve kalabilmek adına araştırmalar yapar dururlar. Mutluluğun ilk yolu sağlam bir vücuda sahip olmaktır. Peki, öyleyse sağlıklı kalabilmek için neler yapmamız gerekiyor bir bakalım.

Sağlık - 06.12.2017 13:06

İlk olarak suyu sevmek ve bol bol su içmek… Her türlü sebze meyveyi tadını sevmeseniz dahi sırf yararı için tüketmek. İlk aşamada yapılan bu iki eylem uygulandığında doğanın neredeyse tamamını kullanmış oluyorsunuz. Lakin yeterli mi, değil! Çocuklar için özellikle süt, büyükler için yoğurt mutlaka tüketilmeli. Şifalı otlar ve çaylar kullanılarak vücut direnci arttırılmalı. Yeşil ürünleri fazlalıkla tüketmeye gayret edilmeli. Bunlar vücudun ilk yakın korumalarıdır.



Ve çok çeşitli salatalar her sofrada yerini almalı. Hazır yiyeceklerden mümkün olduğunca uzak durulmalı. Günlük üç dört adet badem ceviz ve fındık her daim kuvvetli olmanızı sağlar. Haftada en az iki kez bakliyat yemeği ve balık tüketmek… Vücudun antifrizi olan pekmez kahvaltılarda olmalı. Zihinsel çalışıyorsanız kuru üzüm yiyiniz. Beyniniz enerjisiz kalmasın. Ekmek tercihinizi kepekliden yana kullanınız. Bağırsaklar kepekli tam posalarla tanışsın. Her sabah 20 dakika derin nefes alıp verme çalışması yapılması, her nefes alımlarında 4-5 saniye nefesin içimizde tutulması çok yararlıdır. Günlük mutlaka en az otuz dakika yürümek. Gece uykularına dikkat etmek! Fırsat buldukça toprağa çıplak ayakla basmak.



YAZI: Kamuran Akdemir

