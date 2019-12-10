Narsist insanlara nasıl davranmalısınız?

Uzman Klinik Psikolog Merve İlikçi İygün, “Başkalarının yaşattıklarına ve yaşadıklarına duyarsız kalan, kendini beğenen ve sürekli olarak kendini ön plana çıkarmak isteyen, hep takdir ve ilgi bekleyen kişiler narsistik olarak adlandırılır” diyerek narsisistik kişilik bozukluğunu açıkladı.İygün, bunun toplumda görülme oranının %1 olduğunu belirterek “Bu tanı konulan kişilerin %70'ten fazlası erkektir. Erken erişkinlikte başlayıp, değişik bağlamlarla ortaya çıkan büyüklenme, beğenilme gereksinimi ile gider. Narsisizm iki yönlüdür. Bir yönü aşırı sinirli, yüksek sesli, empati kuramayan; diğer yönü ise yumuşak taraftır. Bu yönde (gizli narsisizm) içe dönüklük, aşırı duyarlılık, savunuculuk ve endişe vardır. Ortak özelliklerinde ise kıskançlık, kendi ihtiyaçlarını göz önünde tutar ve başkalarını önemsemezler” dedi.Uzman Klinik Psikolog Merve İlikçi İygün, narsisistik kişilik bozukluğu olanlara nasıl davranmanız gerektiğini ise “Tartışmaya girip haklı çıkarsanız yüksek ihtimalle size öfkelenir, kinlenir bu yüzden tartışmaya girmeyin. Sessiz kalmak daha iyidir. İtibar ve dışarıya karşı iyi görünmek çok önemli olduğu için söylemek istediğinizi doğru yoldan değilde ‘'böyle yaparsan insanların düşüncesi ne olur?'' gibi dolaylı yollarla kendisinin doğru cevabı bulmasını sağlayın. Öfke kontrolünüz çok önemlidir. Öfkeli davranmadan ona ne kadar değer verdiğinizi söyleyerek bu davranışların sizi üzdüğünü söyleyin. İçe kapanmayın. Tartışma sırasında sizin neden sustuğunuzu anlamayarak daha çok savunmaya ve eleştiriye geçebilir. Verdiği sözlere itimat etmeyin, davranışlarını ödüllendirin Aynı amacı paylaşıyorsanız, ortak paydalar oluşturun. Onu değiştirmeye çalışmayın, değişmek istese de değişmesi zordur. Yaşanacak hayal kırıklığına karşı durumu kabul edin ve duygularınızı açıkça dürüst şekilde ifade edin.” diyerek anlattı.