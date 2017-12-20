Narcos başrollerini açıkladı

Netflix dizisi Narcos'un 4. sezon başrol oyuncuları belirlendi.

TV Dünyası - 20.12.2017 16:20
Narcos başrollerini açıkladı
Netflix, uyuşturucu kartellerini konu alan ve dünya çapında fenomen haline gelen dizisi Narcos’un 4. sezon oyuncularını duyurdu.

Michael Peña (Crash, American Hustle) ve Diego Luna’nın (Rogue One, Y Tu Mamá También) başrollerini paylaştığı dizinin 4. sezonu Meksika'nın Mexico City şehrinde geçiyor.

Narcos’un 4. sezonunun 2018 yılında gösterime girmesi planlanıyor. José Padilha, Eric Newman, Doug Miro ve Carlo Bernard'ın yapımcılığını üstlendiği Narcos, Gaumont Television tarafından Netflix için hayata geçirildi.

Diego Luna



Michael Peña

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Bağlantılar: Narcos, Netflix

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