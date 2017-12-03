Naim Süleymanoğlu'nun kayıp kızı bulundu!

Efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızı hakkında müjdeli haber geldi. Naim Süleymanoğlu'nun kayıp kızı bulundu.

Magazin - 03.12.2017 13:05
Naim Süleymanoğlu'nun kayıp kızı bulundu!
Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya geçen hafta Naim Süleymanoğlu'nun ailesinin, efsane haltercinin sır kızını bulmak için yardım istediğini yazmıştı. Sarıkaya bugünkü yazısında müjdeli haberi duyurdu.

Süleymanoğlu'nun kızının bulunduğunu ifade eden Sarıkaya, "Bir filmin hikâyesini okumuş, hatta yaşamış gibiyim" diye belirtti.

İşte Naim Süleymanoğlu'nun Naomi Mori adlı kızı!

İşte Naim Süleymanoğlu'nun Naomi Mori adlı kızı!



Sarıkaya'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Naomi Sekai Süleymanoğlu, dün annesiyle birlikte ziyaret ettiği Türkiye’nin Tokyo Sefareti’nde, Büyükelçi Mercan’ın ikram ettiği baklavayı yedikten sonra Türk bayrağı önünde poz veriyordu.

Babasının yolundan gitmiş, spor akademisinde okumuştu.

Çalıştığı şirketten izinleri aldıktan sonra Türkiye’ye gelip amcaları ve kardeşleriyle tanışmak istediğini belirtti.

Fotoğrafından bir kare rica ettim, annesi, 'Şimdilik kimse tanımasın, gelince fotoğrafımızı çekersiniz' dedi.

Amcalarını, kız kardeşlerini; annesinin bugün dahi yardımını anımsadığı Zeki Türkeş ve eşinin de aralarında bulunduğu baba dostlarını görmek için sabırsızlanıyordu.

Bir de 'Annem çok söz etti; amcam Muharrem’i, kızı kuzenim Elif’i çok merak ediyorum.

Elif de orada olacak mı?' diyordu... Elif Süleymanoğlu ise İngiltere’den 'Kesin gelirim' mesajını yolluyordu.

Bu süreçte büyük emeği geçen Büyükelçi Mercan ile dün son konuşmamızda ikimiz de aynı cümleyi kurunca gülmeye başladık...

Bir filmin hikâyesini okumuş, hatta yaşamış gibiyim..."

Kaynak: haberturk.com

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Naim Süleymanoğlu'ndan iyi haber!

Naim Süleymanoğlu'ndan iyi haber!
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