Mutlu bir şekilde kilo vermek mümkün!

Şok diyetler anlık etki gösteren, uzun vadede etkisini kaybeden, sağlığınız için büyük tehlike oluşturabilecek bir yöntem. Kendinizi saatlerce aç bırakarak kilo vermeniz pek mümkün değil.Beslenme tercihlerinizi protein olarak değiştirin. Baklagil, fındık ve tohumlardan alacağınız bitkisel proteinler sizi tok tutmaya yardımcı olacak. Aynı zamanda bu sayede vücudunuz proteinlerin sindirimi için daha fazla enerji harcayacak bu da kilo vermenizi hızlandıracak.Su, sağlığınız için en önemli şeylerden biridir. Sadece kilo vermek için değil sağlığınız için de bol bol su tüketmelisiniz. Suyun yararı ise emilimi sağlayıp aldığınız kalorileri azaltmanızı sağlayacak.Keyif alacağınız bir egzersiz bulun. Dans etmeyi seviyorsanız dans edin, köpeğinizle çıktığınız yürüyüşleri uzatın. Sadece hareket edin.