Mustafa Erdoğan ile Hatice'nin mesajlaşması deşifre oldu!

Gülben Ergen'in eski eşi Mustafa Erdoğan'ın şarkıcı Hatice ile yazışması deşifre oldu. Olayın basına yansımasının ardından Mustafa Erdoğan, “Hatice gösterimize geldi, arkadaşça mesajlaştık” dedi.

Sosyete - 08 Ağustos 2017 10:51
Mustafa Erdoğan ile Hatice'nin mesajlaşması deşifre oldu!
Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan'ın Esra Sönmezer'in ardından Hatice ile mesajlaşması da deşifre oldu. Geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana Hatice'ye mesaj attığı ortaya çıkan Mustafa Erdoğan'ın şarkıcıyı sık sık yemeğe davet ettiği görülüyor. Hatice “Kıskanç bir sevgilim var” diye teklifi geri çevirince de “Kaç kurtul... Vurmadın mı:)” diye karşılık veriyor. Erdoğan, kendisine çok güvenmeyen şarkıcıyı “Bana güven” diye telkin ediyor.

Mustafa Erdoğan mesajlarla ilgili şunları söyledi: “Hatice bizim arkadaşımız. Bostancı’da gösterimize geldi, kendisine teşekkür ederiz. Hatta kuliste oturduk, sohbet ettik. Sağ olsun gösterilerimizi beğeniyor. O mesajlar da kesinlikle arkadaşça mesajlardır.”

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Bağlantılar: Mustafa Erdoğan, Hatice

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