Mustafa Erdoğan ile Hatice'nin mesajlaşması deşifre oldu!

Sosyete - 08 Ağustos 2017 10:51

Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan'ın Esra Sönmezer'in ardından Hatice ile mesajlaşması da deşifre oldu. Geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana Hatice'ye mesaj attığı ortaya çıkan Mustafa Erdoğan'ın şarkıcıyı sık sık yemeğe davet ettiği görülüyor. Hatice “Kıskanç bir sevgilim var” diye teklifi geri çevirince de “Kaç kurtul... Vurmadın mı:)” diye karşılık veriyor. Erdoğan, kendisine çok güvenmeyen şarkıcıyı “Bana güven” diye telkin ediyor.Mustafa Erdoğan mesajlarla ilgili şunları söyledi: “Hatice bizim arkadaşımız. Bostancı’da gösterimize geldi, kendisine teşekkür ederiz. Hatta kuliste oturduk, sohbet ettik. Sağ olsun gösterilerimizi beğeniyor. O mesajlar da kesinlikle arkadaşça mesajlardır.”