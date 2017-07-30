Mustafa Ceceli'ye eski eşi Sinem Gedik'ten yasak geldi.
Mustafa Ceceli 6 yıllık eşi Sinem Gedik'ten 25 Mayıs'ta boşanmış, 10 Temmuz'da Selin İmer ile evlenmişti. Mustafa Ceceli'nin ilk eşinden olan oğlu Arın ile yalnızca dışarıda görüşmesine izin var. Çünkü; Sinem Gedik çocuğunun, yeni çiftin evine gitmesini istemiyor. Mustafa Ceceli altı yıllık eşi, oğlu Arın’ın annesi Sinem Gedik’ten 25 Mayıs’ta boşanmıştı. Ayrılıktan beş gün sonra sosyetik güzel Selin İmer ile aşk yaşadığını POSTA ortaya çıkarmıştı. Çift, 10 Temmuz’da evlendi. Mustafa Ceceli ilk eşinden olan oğlunu hafta sonları görebiliyor. Baba-oğul yalnızca kafe, lokanta ve AVM’lerde hasret gideriyor. Çünkü Sinem Gedik oğulları Arın’ın, Mustafa-Selin Ceceli’nin Çubuklu’daki evlerine gitmesini istemiyor. Dahası bu konuda yasak getirdi. Selin Ceceli ise yakın çevresine şöyle söylüyor: “Anneliği bir an önce tatmak istiyorum. İnşallah ikizimiz olur.”
Mustafa Ceceli ise tam tersini söylüyor: “Çocuk düşünmüyoruz!”
Kaynak: Pazar Postası
Mustafa Ceceli'ye eski eşi Sinem Gedik'ten yasak!
10 Temmuz'da Selin İmer ile evlenen Mustafa Ceceli'ye eski eşi Sinem Gedik'ten yasak geldi.Magazin - 30 Temmuz 2017 12:00
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