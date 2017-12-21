Mustafa Ceceli'den İrem Derici'nin takipçisine ayar!

Magazin - 21.12.2017 14:09

Mustafa Ceceli'yi çıldırtan haber!

Sosyal medyada takipçilerle polemik yaşayanlar kervanına Mustafa Ceceli de katıldı. İrem Derici'nin kendi hesabında paylaştığı Mustafa Ceceli ile çektirdiği fotoğrafa bir kullanıcı "Ceceli içten pazarlıklı dönek bir insan" deyince ortalık karıştı.Mustafa Ceceli yapılan yoruma kayıtsız kalamayarak "Sıkıntın mı var koçum. Bilmediğin konuda çeneni kapatmayı öğretmediler mi sana.. öğretiriz" diyerek sert sözlerle tehditkar bir şekilde yorum yaptı.İrem Derici yaşanılan olayın ardından fotoğrafını yoruma kapadı.