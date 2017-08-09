Mustafa Ceceli kesenin ağzını açtı!

Mustafa Ceceli yeni evleri için hiçbir masraftan kaçmıyor. Selin İmer'in zevkine göre dekore edilecek olan evin tadilat fiyatının 150 bin dolar tutacağı konuşuluyor.

Sosyete - 09 Ağustos 2017 09:56
Mustafa Ceceli kesenin ağzını açtı!
Sinem Gedik'ten boşandıktan kısa bir süre sonra Selin İmer'le hayatını birleştiren Mustafa Ceceli kesenin ağzını açtı. Ceceli, Çubuklu Vadi Konakları'ndan 2 milyon dolara lüks bir villa satın almıştı. Ancak evini içini baştan aşağı yenilemek isteyen çift evlendikten sonra otele yerleşmişti. Selin İmer, bugünlerde yeni düzenleri için harıl harıl çalışıyor. İmer'in zevkine göre tasarlanan lüks evin tadilat fiyatının 150 bin dolar olduğu öğrenildi. Ceceli'nin hiçbir masraftan kaçınmadığı öğrenilirken Selin İmer'in de aşk yuvalarını kurabilmek için harıl harıl çalıştığı gelen bilgiler arasında.

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