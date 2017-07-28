Şarkıcı Mustafa Ceceli, önceki gün bir AVM’de görüntülendi.
Tek başına çıktığı alışveriş öncesi bir mekanda yemek yiyen şarkıcı, eşi Selin İmer’le çıktıkları Fransa tatiliyle ilgili sorulara, “Üç günlük küçük bir tatildi, bu bir balayı değildi. Balayına daha çıkmadık” yanıtını verdi.
Mustafa Ceceli: Daha balayına çıkmadık
Önceki gün bir AVM’de görüntülenen Mustafa Ceceli, geçtiğimiz günlerde Fransa'ya balayına değil, tatile çıktıklarını söyledi. Ceceli, "Daha balayına çıkmadık" dedi.Magazin - 29 Temmuz 2017 07:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Mustafa Ceceli, Selin İmer
MAGAZİN HABERLERİ
- Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na 56 milyon TL'lik hediye!
- Hande Soral: Ekim'de düğün var
- Aleyna Tilki, 'Sen Olsan Bari'siyle dünyada ilk 10'a girdi!
- Eda Taşpınar özel fotoğrafçı tuttu!
- Şeyma Subaşı ile Aslışah Alkoçlar'ın arası mı açıldı?
- Gülşen'in tarzının fiyatı dudak uçuklattı!
- Asena Atalay tatil için Atina’ya gitti!
- Beren Saat 'Gazino'dan servet kazanacak!
- Ahmet Kural onayı aldı, şimdi Sıla da
- Erkan Petekkaya'nın tatil keyfi!