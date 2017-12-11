Murat'tan Aslı Enver'e jest!

Murat Boz, en iyi kadın oyuncu ödülünü alan sevgilisi Aslı Enver'e destek mesajı yolladı.

Magazin - 11.12.2017 18:22
Murat'tan Aslı Enver'e jest!
44. Altın Kelebek Ödülleri dün akşam sahiplerini buldu. Birbirinden renkli anlara sahne olan gece sosyal medyaya damga vurdu.

'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Aslı Enver'e sevgilisi Murat Boz'dan destek geldi. İlk önce sevgilisini evinden izleyen Murat Boz Instagram'da hikaye atarak destek geldi.


Murat Boz, tören sonrası çektiği videoda sevgilisinin ödülünü alıp "İnanılmaz, utanma utanma, seni gidi seni!" sözleriyle Aslı Enver'i tebrik etti. Eliyle yüzünü kapayan Aslı Enver'in eğlenceli anları kameralara böyle yansıdı.

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