Hande Bermek’le 14 yıldır evli olan 1 çocuk babası ünlü sunucu Murat Başoğlu, Yalıkavak açıklarındaki bir koyda kız arkadaşıyla öpüşürken objektiflere yakalandı.
SÜRAT TEKNESİNDE KAÇAMAK
Hızlı Murat! İşadamı Ayhan Bermek’in kızı Hande Bermek’le evli olan Murat Başoğlu, çapkınlık yaparken yakalandı. Bodrum’da tek başına tatil yapan 1 çocuk babası sunucu, Yalıkavak açıklarında demirlediği sürat teknesinde görüntülendi. HT Magazin'den Onur Aydın'ın haberine göre Murat Başoğlu, yanındaki genç kadınla etraftaki teknelere aldırış etmeden uzun uzun öpüştü. Cesur ikili, güvertede yaşadıkları ateşli dakikaların ardından ünlü sunucunun kullandığı sürat teknesiyle hızla gözden kayboldu.
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Kaynak: haberturk.com
Murat'ın sabah şekeri!
Murat Başoğlu, kız arkadaşıyla öpüşürken objektiflere yakalandı.Magazin - 31 Temmuz 2017 09:10
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