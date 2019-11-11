Murat Yıldırım'ın rol alacağı Ramo'nun kadrosuna sürpriz isim!

Kim Milyoner Olmak İster programını sunan Murat Yıldırım, "Oyunculuk aşkım ağır geldi" diyerek programdan ayrılmıştı. Yıldırım'ın yerine Kenan İmirzalıoğlu programı sunmaya başlamıştı. Murat Yıldırım'ın da 'Ramo' isimli dizide rol alacağı ortaya çıkmıştı.Ramo'nun çekimleri haftalar öncesinden başlamıştı. Fakat yönetmen Mustafa Şevki Doğan ile kriz yaşanmış ve yollar ayrılmıştı. Mustafa Şevki Doğan’ın yaptığı 9 günlük çekim çöpe atılmış ve yönetmen Yağız Alp Akaydın’la yola devam kararı alınmıştı.“Ramo”nun çekimlerine 28 Ekim itibariyle yeniden başlandı. Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in başrolünü oynadığı dizinin kadrosuna son olarak İlkay Kayku katıldı. Kayku, daha önce 1477 bölüm yayınlanan fenomen günlük dizi “Beni Affet”le dikkatleri üzerine çekmişti.